Lavoro, sopra i 25 anni di età è una chimera

IL REPORTASCOLI Disoccupazione giovanile, se dilaga tra i ragazzi dai 25 anni in su lo stesso non si può dire che accada anche tra le ragazze ed i giovanissimi. Nel Piceno pare abbiano più difficoltà a trovare lavoro gli uomini, una volta terminati gli studi, rispetto alle coetanee che sempre più spesso decidono di mettersi in proprio. Mentre le aziende sembrano essere più propense ad assumere giovani che hanno appena terminato gli studi e che magari sono maggiormente disposti ad imparare un mestiere, anche se non è quello al quale...