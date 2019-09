Lavori urgenti su nove strutture in tutto il Piceno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I COSTI ASCOLI Come e dove si potrebbe già intervenire per la sicurezza di ponti e viadotti piceni? Il punto fermo e certificato, in attesa di tantissime altre verifiche da avviare, è quello dei 9 ponti su cui aprire quanto prima cantieri per eliminare le criticità già rilevate dai tecnici provinciali e i connessi possibili rischi. Nove interventi che presentano diverse tipologie e costi, come risulta dalla documentazione inviata al Ministero per le infrastrutture. Nel fascicolo, inviato ormai un anno fa, la Provincia ha inserito una...