Lavori per rifare l'asfalto in città e in varie frazioni

IL RESTYLING

ASCOLI Parte una ulteriore fase di rifacimento dell'asfalto in una serie di tratti di strade e vie urbane ed extraurbane. Si tratta di una serie di lavori che ora sono stati aggiudicati e che dovranno essere completati entro l'arco di 30 giorni dalla ditta incaricata. Per la precisione, le zone interessate sono quelle del piazzale dell'ex Dispensario, di un tratto di via dei Biancospini a Monticelli, del bivio di Tolignano e di un altro tratto in via Paliotti oltre a strade relative alle frazioni Valli di Lisciano, San Pietro e Talvacchia. Si tratta, di fatto, di un'ulteriore fase della programmazione di interventi di riqualificazione del manto stradale già avviati nella precedente legislatura, pescando nell'apposita voce di bilancio per la quale erano stati previsti 2,2 milioni di euro. Gli interventi per questa tranche costeranno circa 70.000 euro. Come detto, si prevede la conclusione dei lavori entro 30 giorni. Nel frattempo, a partire da lunedì prossimo dovrà essere modificata la viabilità, così come la sosta, per l'effettuazione di lavori in via Palestro (con cantiere che dovrebbe protrarsi fino al prossimo mese di luglio. Durante l'esecuzione dell'intervento sarà disposto il divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0-24 per i tratti stradali interessati dall'occupazione. Inoltre, in via Palestro è previsto il parziale restringimento della carreggiata stradale garantendo una idonea corsia di marcia con interdizione saltuaria della circolazione stradale nell'orario dalle 5 alle 8:45 di mattina e dalle 13 alle 15 con divieto di sosta su entrambi i lati della via. In corso Vittorio Emanuele, per il tratto compreso tra via Palestro e via Bonaparte è previsto il transito a senso unico alternato con movieri. Si registrerà, quindi, qualche disagio in più per gli automobilisti che transiteranno nella zona in questione, sulla base delle esigenze del cantiere. Intanto, anche su via dei Platani, a Monticelli, per consentire dei lavori, è stato disposta la revoca degli stalli di sosta libera sul lato sud per il tratto interessato dall'occupazione suolo pubblico, con rimozione forzata.

l. marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA