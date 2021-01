Lavori per il collegamento fra università e Annunziata

IL CANTIERE

ASCOLI Prenderà il via nei prossimi giorni il cantiere per realizzare i lavori di riqualificazione dell'accesso al Polo universitario all'ex Mazzoni e di realizzazione del collegamento con la sede accademica dell'Annunziata. Un intervento che richiederà, a partire dal 8 febbraio e presumibilmente fino a giugno, alcuni provvedimenti legati alla sosta e al traffico nella zona. Nello specifico, infatti, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in via della Rimembranza per il tratto interessato dal cantiere sul lato sud della via di accesso al parcheggio del Polo universitario e più in particolare compreso dal vecchio cancello e fino alla sbarra automatica che consente l'accesso al parcheggio stesso. E' prevista, inoltre, l'interdizione saltuaria della circolazione stradale, sulla via di accesso al parcheggio, per lo stretto tempo necessario all'esecuzione dei lavori. Si sblocca, dunque, un intervento che prevede di andare a riqualificare tutta la zona tra l'accesso del Polo universitario all'ex Mazzoni e la sovrastante zona dell'Annunziata, consistente in una riqualificazione non solo dal punto di vista strutturale, ma anche estetica ed architettonica, attraverso un'adeguata integrazione con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico circostante. Oltre agli interventi sulle mura e altre opere, verrà realizzato un percorso pedonale a sbalzo (una sorta di passerella) sul tratto in curva di via Pacifici Mazzoni compreso tra via Capitolina e l'intersezione di via delle Rimembranze, per mettere in sicurezza pedoni e studenti nell'attraversamento. La passerella sarà realizzata in acciaio a sbalzo sul muro esistente e sarà protetta rispetto al traffico veicolare. Verrà, quindi, realizzato un collegamento diretto con il livello di ingresso del polo universitario.

l.marc.

