Lavori in corso in molte strade, il traffico stravolto

ASCOLI La città si trasforma sempre più in un grande cantiere. Lo sblocco di molti lavori per le sistemazioni di edifici inagibili o danneggiati dal terremoto, unitamente a diversi lavori per i sottoservizi, da quelli per la rete idrica a quelli per le linee telefoniche e di trasmissione dati, aggiungendo anche riqualificazioni al via come corso Trieste, sta modificando sosta e viabilità in diverse zone. Ormai ogni settimana arrivano nuove ordinanze per regolamentare il traffico e revocare parcheggi nelle aree di esecuzione dei lavori.

Tra gli interventi di questi giorni, ecco la regolamentazione di viabilità sul Lungo Castellano per consentire le opere di allaccio idrico da parte della Ciip. In questo caso, è stata disposta, sul lato nord della via, l'interdizione della circolazione sul marciapiede, per il tratto interessato dai lavori, con deviazione sul lato opposto delle opere. E con possibilità, se necessario, del transito a senso unico alternato, con orario 8.20-18 con moviere.

Altro cantiere, quello su via Argenti e via Semproni con un'area riservata ad una gru per l'esecuzione di lavori edili post sisma. Anche qui si è reso necessario regolamentare la situazione con un divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 su entrambi i lati di via Argenti, nel tratto interessato dai lavori. Contestualmente è stato interdetto anche il transito veicolare su via Argenti, per il tratto compreso tra via Massaua e via Semproni, fatti salvi i passi carrabili e tutti gli accessi laterali.

Altro cantiere edile con conseguente regolamentazione di viabilità e sosta quello che riguarda via Alamanni. In questo caso, da oggi è prevista l'interruzione del transito veicolare, oltre al divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi lati, con orario 0-24 e con obbligo di svolta a destra su via Castelfidardo per chi proviene da via Mercantini.

