Laureata in chimica apre un panificio e batte il terremoto

LA SFIDA

ASCOLI In piazza Arringo sorge un panificio, all'interno di un edificio un tempo inagibile a seguito del sisma. Lorenza Roiati, 33 anni, ha deciso di realizzare un sogno: aprire un laboratorio nel palazzo di famiglia, quello in cui è nata e cresciuta, e che ha lasciato per studiare chimica all'università La Sapienza di Roma. Il panificio L'assalto ai forni si trova in un locale di 22 metri quadrati . «L'idea di tornare ed aprire il micropanificio ad Ascoli spiega Lorenza Roiati - è stato un atto di amore nei confronti della mia città, che vedo svuotarsi ogni anno di più, per dimostrare con coraggio che restare e costruire si può. Insieme al mio fidanzato Lorenzo architetto, anche lui di Ascoli, abbiamo pensato il modo per realizzare il nostro laboratorio in poco spazio». Grazie al supporto della Fondazione Sgariglia Dalmonte il sogno della giovane Lorenza Roiati è diventato realtà. «Dare vita ad uno spazio in cui le persone si possano incontrare per la spesa quotidiana e far riscoprire e riaccendere l'attenzione per un mestiere artigiano antico eppure innovativo, quello del panettiere dice -. È stato questo il mio obiettivo e la Fondazione Sgariglia lo ha compreso immediatamente. Mi ero rivolta a loro per riuscire ad accedere ad un finanziamento: un panificio per quanto piccolo richiede l'acquisto di macchinari molto costosi, senza contare la ristrutturazione e le spese di avviamento». Conseguita la laurea triennale la giovane imprenditrice ha deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, così ha iniziato a lavorare come cuoca a Milano facendo esperienza in alcune importanti realtà. «In particolare in una di queste sono entrata in contatto con i prodotti lievitati a pasta madre dice - È diventata immediatamente una passione quella per i lievitati e da quel momento in poi con il curriculum in mano, e tanto entusiasmo, sono finita a lavorare per alcuni dei maestri del settore come Davide Longoni, Adriano del Mastro, Gabriele Bonci a Roma».

