Laboratori, stampanti in 3D e laser l'Officina digitale sui monti Sibillini

COMUNANZA Anche in un periodo di difficoltà generale come quello attuale c'è chi coltiva un continuo fermento creativo ed innovativo. Come accade a Comunanza, cuore produttivo dell'entroterra, dove un gruppo di giovani ha inventato la prima Officina digitale dei Sibillini.

L'innovazione

Ha appena aperto i battenti questo centro proiettato al futuro, con un sistema inedito di stimolare e promuovere l'imprenditorialità, specialmente giovanile ma non solo. Attori di questa sorta di rivoluzione i componenti dell'associazione Sibillini Maker, appassionati e addetti ai lavori del mondo della stampa 3D e delle nuove tecnologie di fabbricazione. In sostanza uno spazio, nella centralissima Via Dante, a disposizione del territorio, con l'ambizioso obiettivo di proporre alle comunità un luogo in grado di far realizzare le proprie idee, concretizzando l'immaginazione in oggetti reali. Ciò grazie all'ausilio di strumentazioni tecnologiche come la stampa e la scansione 3d, il taglio laser, un laboratorio di elettronica, una piccola officina meccanica, progettazione tridimensionale, una piccola officina per lavorazione multimateriale e addirittura un piccolo coworking space. Il progetto è stato sposato dalla Fondazione Carisap, che con il proprio contributo sta sostenendo l'avvio di questa esperienza. Lo spazio offrirà a cittadini, studenti, professionisti e aziende un valido supporto nella progettazione e realizzazione di prodotti e piccole serie, cercando di avvicinare le giovani generazioni alla cultura dei maker, stimolando l'autoimprenditorialità e l'inventiva, anche con percorsi formativi dedicati. Fautori di questa iniziativa sono Marco Antognozzi, presidente dell'associazione, Marco De Luca, Giuseppe Maiorani, Emanuele Pace, Roberto Pacifici, Alex Piermarini. Il centro è aperto tutte le settimane da martedì a venerdì nel pomeriggio ed il sabato mattina. «Durante il primo periodo dell'emergenza Covid dice Antognozzi - abbiamo formato un gruppo transgenerazionale e molto affiatato con lo scopo di sostenere i nostri concittadini, i sanitari e le forze dell'ordine attraverso la realizzazione di dispositivi utili a fronteggiare la difficile situazione. Sono state realizzate centinaia di visiere di protezione e migliaia di salva orecchie, per alleviare il fastidio della mascherina. Durante l'estate il gruppo si è costituito in associazione e ha deciso di avviare il progetto Officina Digitale. Vorremmo dare un contributo aggiunge il presidente dell'associazione - affinché il nostro territorio possa continuare ad essere culla di imprenditori, con un luogo in cui sia possibile esprimere il proprio talento, dare forma fisica alle proprie idee e perché no immaginare il futuro».

Lo staff

Lo staff dell'associazione, su base volontaristica, garantirà un presidio dell'Officina tale da poterne consentire la fruizione al pubblico, nel rispetto delle attuali limitazioni governative. Un progetto che permette a tutti di vedere sviluppata fin da subito una propria idea di prodotto e verificare poi se c'è riscontro di mercato. Un'opportunità unica per imprenditori in erba e già collaudati.

Francesco Massi

