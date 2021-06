I consiglieri regionali della Lega, Mirko Bilò, Marco Marinangeli ed Andrea Antonini hanno fatto visita alla casa circondariale di Marino del Tronto, esprimendo la solidarietà personale e del partito agli agenti vittime di aggressione. «Abbiamo voluto verificare con i diretti interessati quali siano le condizioni in cui opera la polizia penitenziaria in un carcere che, dopo aver fatto per anni notizia per il rigore nella detenzione di pericolosi criminali, da qualche tempo è al centro dell'attenzione per le aggressioni subite dagli agenti di custodia dichiarano. Le donne e gli uomini della polizia penitenziaria svolgono un servizio indispensabile per la sicurezza del nostro Paese e devono poter contare su condizioni di lavoro ottimali, non temere per la loro incolumità. I problemi di sovraffollamento e concentrazione di elementi violenti hanno peggiorato una situazione a cui bisogna porre rimedio perché grava sulle carenze strutturali degli istituti penitenziari delle Marche e aggravano gli effetti della carenza di personale. Il nostro impegno va nella direzione di sensibilizzare i referenti di ogni livello per intervenire al più presto. La molteplicità delle mansioni svolte dagli agenti e la loro comprensibile demotivazione viste le condizioni in cui lavorano rischiano di appesantire il sistema».

