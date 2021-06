È partita ieri da Ascoli, dalla sede della Camera di Commercio, la visita in regione dell'ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, Anatolie Urecheanu. L'ambasciatore ha incontrato il presidente Gino Sabatini, aprendo la sua due giorni nelle Marche con una riflessione sull'economia e le possibilità di scambio commerciale col nostro territorio. «L'interscambio con questo mercato ha segnato una flessione a causa della pandemia, ma presenta interessanti opportunità che vanno colte - ha commentato Sabatini. - Il comparto delle macchine per la trasformazione dei prodotti, l'agroalimentare e il packaging sostenibile sono ambiti di investimento che interessano molto i partner moldovi». La Moldova ha già un legame con il Piceno: da qui è partito il progetto di gemellaggio di 11 Comuni ascolani con altrettanti municipi della Repubblica Moldova, che ha creato un senso di comunità di cui potranno beneficiare non solo i cittadini ma anche gli imprenditori. La visita è proseguita al Consolato onorario della Repubblica di Moldova per la circoscrizione Marche Abruzzo retto dal console onorario Roberto Galanti e si è conclusa con l'incontro con il sindaco Marco Fioravanti e una sosta al Meletti.

