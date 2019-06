CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VIABILITÀ ASCOLI Varchi elettronici verso l'addio o quasi. Aldilà del responso delle urne, c'è un punto fermo all'orizzonte per quel che riguarda il traffico cittadino: con il nuovo sindaco di certo arriverà una rivoluzione per i controlli elettronici delle auto in centro. I famigerati varchi che sorvegliano quotidianamente le zone a traffico limitato e anche l'isola pedonale nella zona delle Poste centrali sono destinati ad essere disattivati, almeno in parte o per un determinato periodo dell'anno e forse riposizionati in maniera...