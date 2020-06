LA VIABILITÀ

ASCOLI Dopo due settimane di chiusura, le auto potranno tornare a transitare in piazza Sant'Agostino da lunedì prossimo. Una riapertura del traffico, dopo il blocco necessario per il proseguimento dei lavori di riqualificazione, che consente di ripristinare i collegamenti tra tutta la parte nord del centro e dei quartieri di Borgo Solestà e Campo Parignano con Porta Romana. Rispettati alla perfezione i tempi previsti per la sistemazione della parte centrale della piazza, grazie anche al costante monitoraggio dell'assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli che ha seguito quotidianamente i lavori, la città tornerà un po' a respirare, dal punto di vista della viabilità.

I cantieri

Una viabilità in questi giorni molto condizionata dalla presenza dei vari cantieri, oltre a quello di piazza Sant'Agostino, tra cui quello in via Trebbiani e sul ponte romano e l'altro che riguarda la zona dello stadio Del Duca. Da lunedì, come detto, le automobili torneranno a transitare nella fascia centrale della piazza che si sta riqualificando, mentre ai lati si eseguiranno gli ultimi lavori relativi all'illuminazione e per una ventina di giorni, quindi tra fine giugno e i primissimi giorni di luglio la piazza stessa sarà restituita alla città con una nuova immagine. Dalla prima mattinata di lunedì, come detto, piazza Sant'Agostino sarà riaperta al traffico. E questo consentirà di ritornare alla viabilità di sempre, con il passaggio da via delle Torri direttamente su corso Mazzini attraversando la piazza nella sua fascia centrale. Verranno quindi revocate automaticamente tutte le modifiche al transito nelle vie della zona che si erano rese necessarie per trovare soluzioni alternative alla chiusura della piazza. Di fatto, l'ordinanza che prevedeva tali modifiche da lunedì non sarà più in vigore e tutto tornerà come prima. Anche se si continuerà a lavorare sui due margini della piazza, davanti alla chiesa e sul lato opposto davanti alle attività, per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. Serviranno altri 15-20 giorni per poter restituire la piazza riqualificata alla città.

I sopralluoghi

Mattinata di sopralluoghi, quella di ieri, anche in alcuni cantieri del quartiere di Monticelli. Il sindaco insieme all'assessore ai lavori pubblici Cardinelli e all'assessore allo sport Nico Stallone, si è recato in via dei Narcisi dove si sta completando il nuovo campo sportivo: un impianto provvisto di spogliatoi e altri servizi che sarà a disposizione di bambini, ragazzi e adulti. Inoltre, si è monitorata la situazione dell'intervento per la nuova area pedonale (con l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche), nella zona antistante l'ospedale Mazzoni, che è ormai in dirittura d'arrivo. Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

