LA TRASMISSIONE

Ascoli continua ad investire sulla promozione del proprio territorio grazie all'operato di illustri testimonial. Dopo Linea Bianca su Rai Uno sabato scorso, con Massimiliano Ossini che ha mostrato le bellezze e le ricchezze delle cento torri, ecco che il primo mese dell'anno riserverà un altro speciale al capoluogo piceno. Si tratta di Allevi in the jungle, il programma di Rai Play affidato al celebre compositore e musicista, che ha visto registrare un mese fa una tappa ad Ascoli. Dopo le prime puntate dedicate a Torino, Roma, Ferrara e Trento, dal 28 gennaio la piattaforma tv renderà disponibili le altre quattro, tra cui quella girata nella terra natale dell'artista. La parte conclusiva del progetto, che vedrà la tappa realizzata nelle Cento Torri affiancare gli speciali girati a Milano, Pescara e Salerno, cercherà di immortalare i maggiori scenari delle città coinvolte e di dar voce agli artisti di strada locali. La puntata ascolana vedrà l'artista evidenziare gli scorci a lui più cari mediante un percorso che lo vedrà incontrare al Palafolli la Compagnia dei Folli e in piazza Arringo la band Riciclato Circo Musicale, con cui si è cimentato in una emozionante esecuzione live. Il lavoro va a seguire la realizzazione del video promozionale di Ascoli avvenuta in varie location del centro, girato da regista Simone Valentini sulle note del brano inedito intitolato Back Home. A voler le iniziative è stato il sindaco Marco Fioravanti, che ha ringraziato più volte l'illustre concittadino per aver la possibilità di far conoscere fuori dai confini le bellezze e le eccellenze del capoluogo piceno. Secondo l'artista «in tempo di pandemia la docu-serie ha lo scopo di far conoscere la ricchezza della strada, dimostrando la capacità di ripartire ogni volta, di imparare dalle proprie fragilità. È stata una vera emozione girare nella mia città, soprattutto ritrovare la piazza, luogo dove da ragazzo contemplavo la vita e davanti alla quale non mi sentivo degno di partecipare» ha detto il Maestro, ricordando che ogni sognatore di provincia porta con sè un eterno senso di inadeguatezza. (in foto Allevi con il sindaco Fioravanti).

