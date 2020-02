La tragedia delle gemelline scomparse nello spettacolo di scena al Filarmonici

IL CARTELLONE

ASCOLI Sarà un terribile e mai dimenticato fatto di cronaca legato al capoluogo piceno ad essere la storia di uno degli spettacoli più attesi nella mini-stagione del teatro Filarmonici, al centro di una cartellone di prosa contemporanea di pregio in cui è la donna ad essere assoluta protagonista, grazie a lavori diretti e interpretati da nomi che fanno della scena sperimentale il loro credo. Parliamo della stagione con quattro appuntamenti che, dal prossimo 13 febbraio sarà in scena sino al prossimo aprile presso la struttura di via delle Torri. Il programma, reso possibile dall'unione tra l'Amministrazione Comunale e l'Amat, è stato presentato dall'assessore municipale alla cultura Donatella Ferretti e dal direttivo dell'Amat, costituito dal presidente Gino Troli e dal direttore Gilberto Santini.

Il dramma

Il cartellone comprenderà il lavoro che si basa sul libro di Conchita de Gregorio ispirato alla drammatica vicenda delle bambine gemelle sparite e mai più ritrovate nel 2011, figlie dell'ascolana Irina Lucidi. Una storia terribile quella delle gemelline. Erano state rapite dal padre Matthias a Saint Sulpice dove vivevano con la madre, il 30 gennaio del 2011. Settimane di angoscia seguendo le tracce del viaggio del padre che, prima di togliersi la vita gettandosi sotto un treno vicino alla stazione di Cerignola in Puglia il 3 febbraio di 9 anni fa, aveva fatto un lungo viaggio, passando per la Francia e la Corsica. Le bambine non furono mai più ritrovate. Lo spettacolo si intitola Mi sa che fuori è primavera e arriva in palcoscenico dopo il libro omonimo ispirato a questa vicenda. .

L'apertura

L'apertura di stagione è fissata per il 13 febbraio, con un lavoro diretto da Valter Malosti e affidato all'attrice Federica Fracassi, accanto a Davide Paganini e Giulia Mazzarino protagonista di La Monaca di Monza, dal dramma di Giovanni Testori. Domenica primo marzo , presso la struttura di via delle Torri ad essere sotto i riflettori ci sarà l'attrice marchigiana Lucia Mascino, notevole interprete del lavoro intitolatoSmarrimento. Una prova di grande impatto in uno spettacolo prodotto da Marche Teatro, incentrato sulla figura di una scrittrice in crisi. Mi sa che fuori è primavera, derivante dalla fatica editoriale di Conchita De Gregorio, altamente drammatica, verrà portata sul palco del Filarmonici la sera del 22 marzo, mediante un progetto scenico di Giorgio Barberio Corsetti, direttore del Teatro Stabile di Roma, affidato all'attrice Gaia Saitta. Un allestimento in cui sarà evidente la forza delle immagini attraverso l'ausilio di video e il coinvolgimento del pubblico presente. Infine, il quarto ed ultimo titolo, programmato per giovedì 16 aprile, Hamlet, con l'interpretazione di Mariangela D'Abbraccio, qui con Giorgio Pasotti impegnata a rivivere tutto il panorama di personaggi shakespeariani con modalità più moderne. Le quattro rappresentazioni, con biglietti singoli a 12 euro, potranno essere fruite in abbonamento: tre spettacoli a 25 euro oppure 4 spettacoli a 35 euro. Info: 0736 298770.

Filippo Ferretti

