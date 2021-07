LA TRAGEDIA

Tragedia ieri pomeriggio e un quartiere sotto choc. Un cinquantenne ascolano è morto nel pomeriggio di ieri dopo un tragico volo dal quarto piano del palazzo di Monticelli dove viveva. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, ma quella che al momento appare la più accreditata è quella che l'uomo possa aver deciso di mettere in atto i suoi propositi suicidi. Sono stati alcuni residenti della zona a rendersi conto di quello che stava accadendo e immediatamente è stato richiesto l'intervento del 118. Quando i sanitari a bordo di un'ambulanza sono giunti sul posto, ogni tentativo di strappare alla morte il cinquentenne si è rivelato vano e, poco dopo, al medico non è rimasto altro che constatare l'avvenuto decesso. Spetterà ora agli agenti della polizia di Ascoli giunti sul luogo della tragedia, ricostruire l'accaduto e accertare le eventuali cause che hanno portato alla morte il cinquantenne. Come è prassi in circostanze del genere, non si esclude ogni ipotesi fino a che non saranno completati gli accertamenti, anche se la strada che le indagini hanno imboccato portano alla conclusione del gesto volontario. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri e della polizia municipale di Ascoli intervenuti per consentire le operazioni di soccorso e l'esecuzione dei rilievi di rito.

lu. mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA