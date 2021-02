LA TRADIZIONE

Sarebbe stata la giornata della dolce baldoria, spensierata e chiassosa. Ripiena di canti, sibilare di fischietti e allegri vocii. Un tripudio di colori con miglia di giovani e meno giovani, in una corsa sfrenata, tutti intenti a rincorrere un finto bue. Sì, perché quella di ieri (venerdì grasso) è stata la giornata del bove finto. Giornata sacra del carnevale storico offidano. Intoccabile. Quest'anno, però, nulla di tutto questo. C'è il Covid-19. La tutela della salute rimane la priorità e gli offidani lo hanno pienamente dimostrato, rispettando i regolamenti, grazie anche alla capillare sorveglianza delle forze dell'ordine (carabinieri, polizia municipale, Fi.Fa. Security) volute dall'amministrazione comunale e Pro loco onde evitare spiacevoli inconvenienti. Certo, girando ieri per la città, era palpabile quel velato senso di tristezza sul volto dei pochi passanti, ma soprattutto sul volto di quei bambini e ragazzi all'uscita dalla scuola perché nel giorno del venerdì grasso si andava a scuola sempre già vestiti con il guazzarò per non farsi trovare impreparati alla caccia d' lu bov fint, sia a quella del mattino riservata ai piccoli sia a quella più eccitante del pomeriggio. In serata, solo qualche timida apparizione di nostalgici in guazzarò nella piazza con il palazzo comunale illuminato.

