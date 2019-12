La tombola ad arte al Forte Malatesta e un tributo a Dalla

GLI APPUNTAMENTI

ASCOLI Il Forte Malatesta diventa il suggestivo scenario del gioco natalizio per eccellenza, la tombola, con tanti premi in palio riservati a chi ama l'arte, la creatività, la storia e la tradizione del territorio. Accadrà oggi e domani pomeriggio, grazie alla manifestazione Tombola ad Arte, appuntamento rivolto non soltanto agli ascolani, per unire il clima delle festività ad un luogo particolarmente suggestivo della città, ma anche per attrarre tanti visitatori verso una delle location turistiche più gettonate del capoluogo piceno. L'iniziativa che avrà luogo oggi e domani alle 16.30. Il primo evento prevede l'estrazione dei numeri nell'ambito di una tombola da contenuti artistici curata dal curatore dei musei civici Stefano Papetti, il quale intende dedicare questa iniziativa al Rinascimento Marchigiano, vale a dire il progetto dedicato alle opere restaurate dell'area del sisma, raccolte in una esposizione proprio all'interno della struttura medievale. Durante la manifestazione, è previsto anche un brindisi riservato all'anno che verrà. Il giorno dopo, l'iniziativa sarà invece riservata a tutti i partecipanti di età tra i 6 e gli 11 anni. Si tratta della Tombola per Bambini, in cui briosi personaggi natalizi, impegnati a restaurare e a valorizzare l'arte, intratterranno i piccoli partecipanti in una divertente estrazione di una tombola a premi. Il doppio appuntamento vedrà coinvolti anche gli amministratori, felici di ospitare i più piccoli e le loro famiglie per un evento di formazione e di divertimento. Il costo dell'attività per i piccoli è di 8 euro, mentre per gli accompagnatori sarà di 4 euro.

La strategia

Da tempo, i musei della città sono protesi verso attività ed eventi che coinvolgano i bambini, oltre che i turisti che approdano in città per visitare le bellezze artistiche, storiche ed architettoniche. Si tratta di un trend in crescita: nel periodo estivo le presenze registrate presso i diversi luoghi della rete museale della città sono state quasi novemila. Numeri, questi ultimi che, tra l'altro, non prevedono gli ingressi alla Cartiera Papale, in quanto si tratta di un ente non comunale, ma di proprietà provinciale. Ma gli eventi fissati nell'attuale periodo delle festività sono presenti anche in altri angoli e scorci della città.

Le altre iniziative

In funzione la posta di pattinaggo in piazza Arringo. Alle 20.30, il teatro Ventidio Basso diventerà la sede dello spettacolo Note Solidali, che vede la partecipazione delle scuole di danza e dei giovani talenti canori del territorio. Il ricavato della serata sarà devoluto all'associazione Anfass di Ascoli, una delle 180 associazioni che compongono la base sociale dell'associazione nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale. Lo spettacolo nasce per andare incontro alle attività svolte dalla realtà ascolana che, da oltre 40 anni, assicura alle persone diversamente abili ed alle loro famiglie una migliore qualità di vita. Sempre oggi, alle ore 21, al Palafolli, concerto-tributo a Lucio Dalla, promosso nell'ambito di Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma promosso dalla Regione Marche, dal Comune di Ascoli e dall'Amat. Attraverso la voce solista di Francesco Mecco Villani, musicista clarinettista e pianista, autore e compositore di Ascoli, il concerto proietta il pubblico in un viaggio attraverso un repertorio iconografico di due ore, intervallato da biografie, influenze e aneddoti della vita artistica del poeta-autore. Oltre a Villani, della band fanno parte Flavio Moretti, pianista di estrazione jazz di Ascoli, Sandro Di Nino alle chitarre e vocalist, Edoardo Ricci di Castel di Lama al basso elettrico e Marco Gennari di Ascoli alla batteria.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA