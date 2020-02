LA STRUTTURA

ASCOLI Il nuovo Museo Diocesano di Ascoli aprirà i battenti il prossimo 14 marzo. La ricchissima esposizione di pitture e sculture, già ospitata in passato presso le sale del museo, situato al primo piano del Palazzo Vescovile, dopo il terremoto di tre anni fa era stato sottoposto a lavori di ripristino dei locali. L'obiettivo del Presule Giovanni D'Ercole, oltre a ridare vita alla struttura, la cui raccolta, inaugurata nel 1961 contiene opere di grandissimo valore e significato culturale e storico, è anche quello di impreziosire ed estendere la mostra sino al secondo piano dell'ex palazzo Roverella. Infatti, oltre a riproporre l'importante patrimonio ospitato in precedenza, frutto di una espressione artistica nata attraverso i secoli dalla devozione locale, dal Medioevo al Barocco, si aggiungeranno decine di opere d'arte provenienti dai luoghi del terremoto tra quelle il cui restauro è già avvenuto. Il progetto museale della Diocesi prevede che anche la residenza del vescovo possa essere caratterizzata dalla presenza di tele, statue e lavori lignei di indubbio valore artistico e religioso appartenente del Museo Diocesano, il cui ingresso sarà aperto al pubblico in particolari eventi. Complessivamente si tratta di alcune centinaia di pezzi d'arte che vanno ad aggiungersi a quelli ancora presenti nei depositi della Curia Vescovile e ai lavori presenti presso l'ex Chiesa di San Gregorio Magno, da due anni sede permanente dell'esposizione di 51 testimonianze d'arte provenienti dai luoghi colpiti dal terremoto del 2016 che attendono di essere ancora recuperate. Una parte importante delle opere danneggiate, una ventina circa, era già stata esposta al Battistero, provenienti dalle raccolte del Museo diocesano appena chiuso al pubblico.

Le testimonianze

Le 51 testimonianze artistico-religiose esposte all'ex Tempio di Vesta, salvate dalle macerie delle chiese distrutte o seriamente danneggiate dal terremoto, provenienti dai Comuni di Acquasanta, Arquata, Montegallo, Venarotta e da alcune loro frazioni, attendono di essere adottate attraverso contributi esterni da parte di enti, associazioni e privati. Il nuovo assetto del Museo Diocesano, all'interno del quale vedremo l'operato di artisti quali Carlo Crivelli, Pietro Alemanno, Cola d'Amatrice e Simone De Magistris, capolavori della scultura lignea e in terracotta e dell'oreficeria sacra, come la statua argentea di Sant'Emidio ed il braccio-reliquiario, entrambi opera di Pietro Vannini, sarà compreso anche il percorso tracciato nel giardino vescovile La parte esterna sarà arricchita da ulteriori presenze artistiche, tra statue e reperti religiosi tornati recentemente a nuova vita. Infine, una curiosità: il vescovo Giovanni D'Ercole ha intenzione di allestire il rinnovato Museo Diocesano, la cui gestione dovrebbe essere affidata alla cooperativa Il Picchio, con l'ausilio di un punto ristoro.

fi. fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA