Un'opera tanto attesa, impegnativa sotto il profilo progettuale ed economico, e assolutamente importante per sostenere il rilancio di Arquata del Tronto e delle aree limitrofe distrutte dalla furia del sisma del 24 agosto 2016. Nello storico borgo, dove la ricostruzione stenta a decollare, il Distretto 2090 del Rotary, che comprende 72 Club delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, nell'ambito del Progetto Fenice ha portato a termine una grande realizzazione: il Rotary Point, nella frazione Borgo. Si tratta di una struttura destinata ad accogliere attività commerciali e artigianali costruita in un'area residuale dell'ex scuola media, demolita perché non più recuperabile. L'opera è stata formalmente consegnata e donata al Comune, che ne diventa proprietario in virtù di una convenzione stipulata nel 2018 Il Rotary Point è un fabbricato di che si sviluppa su due piani per complessivi 615 metri quadrati, dotato di 110 metri quadrati di marciapiede esterno, che il Rotary ha finanziato per 1 milione e 200 mila euro grazie a ingenti donazioni giunte da Club di tutto il mondo, dai Distretti italiano, singoli rotariani, aziende e associazioni nazionali ed internazionali. La struttura sarà gestita dal Comune, che la metterà a disposizione delle piccole imprese.

