ASCOLI La decisione del ministro alla cultura Dario Franceschini di istituire una sezione della Sovrintendenza regionale nel sud delle Marche non è un provvedimento estemporaneo ma è il frutto di un lavoro certosino e riservato portato avanti nei mesi scorsi dalla Regione Marche. Ora però bisogna finalizzare questa moral suasion capitalizzando il lavoro brillantemente svolto dietro le quinte e stabilire quale fra Ascoli Piceno, Fermo e Macerata è in possesso dei maggiori requisiti per ospitare la sede. E su questa valutazione, Anna Casini, vice presidente della giunta regionale, ha le idee molto chiare.

«Come assessore del Piceno con delega al paesaggio - afferma Anna Casini - ritengo che l'ubicazione della sede della Soprintendenza di Marche sud ad Ascoli Piceno sia una grandissima opportunità per tutto il territorio». Ma per Ascoli non sarà facile battere la concorrenza di città d'arte come Fermo e Macerata. Ma su questa graduatoria Ascoli ha una carta in più: le opere d'arte di inestimabile valore. «Senza nulla togliere agli altri capoluoghi di provincia delle Marche, anch'essi splendidi - sottolinea la vice presidente della giunta regionale - Ascoli Piceno è l' unica città dove il travertino racconta la storia dell'architettura senza soluzione di continuità e dove attraverso i restauri vengono scoperti capolavori che ridisegnano la storia come i dipinti duecenteschi del Duomo. Mi sto muovendo con gli organismi competenti e senza tanti clamori perché qualunque negoziato non può prescindere dalla storia e dal valore culturale di tutte le province» conclude Anna Casini. Una riflessione molto importante dopo i clamorosi abbagli del recente passato.

Non si dovrebbe in sostanza commettere lo stesso errore politico che portò alla divisione della Provincia picena, quando Ascoli fu sorda a ignorare le richieste di autonomia che provenivano da anni dal territorio fermano e i cugini miopi a non intuire che la scissione avrebbe arrecato vantaggi a pochi e svantaggi a molti cittadini riducendo ulteriormente il suo peso politico in ambito regionale e nazionale.

