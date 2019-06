CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRATEGIAASCOLI Guida alle agevolazioni sottobraccio e smartphone in mano, il sindaco Fioravanti ha già deciso di avviare, senza indugi ulteriori, il percorso programmato per cercare di attrarre nuovi investitori per contribuire a risollevare l'economia della città. Ed ecco che ora si muovono i primissimi passi attraverso contatti diretti con aziende o Gruppi e l'invio o la consegna del vademecum contenente esenzioni e agevolazioni previste per invogliare - anche cercando di rivoltare come un calzino la tragedia del terremoto, per...