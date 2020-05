LA STRATEGIA

ASCOLI Commercio all'aria aperta, per quest'estate, per poter salvare le attività ascolane dal rischio della chiusura per l'emergenza Coronavirus. Non solo spazi pubblici per i tavolini del settore food, ma anche la possibilità di mini-allestimenti per i negozi di abbigliamento e di altre tipologie quale risposta alle difficoltà economiche e alle rigide disposizioni per la sicurezza sanitaria. La strategia dell'Arengo, che si sta mettendo a punto proprio in questi giorni dopo confronti ed analisi, piace agli operatori commerciali della città per provare a resistere, ma adesso si tratterà di definire parametri e modalità per capire come concretizzare il tutto nel rispetto anche dell'ìmpatto visivo e del buon senso. Nel frattempo, l'Amministrazione comunale starebbe già muovendosi anche per riprogrammare la stagione commerciale successiva, quella del prossimo autunno, e si prepara a riprendere un confronto con la Soprintendenza per riaprire il discorso dei dehors, con possibili deroghe proprio a causa dell'emergenza pandemica.

Commercio in strada

Nell'ambito del più articolato e complesso pacchetto di misure per commercianti e artigiani che il sindaco Fioravanti e l'assessore Stallone presenteranno nei prossimi giorni, riceve consensi la scelta di prendere sottobraccio le attività commerciali anche attraverso la concessione di spazi pubblici all'aperto per cercare di potersi garantire un adeguato numero di clienti rispettando distanze e altre misure precauzionali. Un discorso che, come anticipato, riguarderà anche i negozi, oltre a bar e ristoranti per il periodo estivo. Poi, per l'autunno, si punta come detto a riaprire uno spiraglio per l'utilizzo dei dehors per ristoranti e bar.

I commenti

«Avere spazi esterni maggiori è sicuramente un'opportunità spiega il presidente della Confcommercio di Ascoli, Ugo Spalvieri per poter avere più clienti, alla luce delle restrizioni. Ovviamente in questa situazione questi spazi dovrebbero essere concessi gratuitamente. Per bar e ristorazione è importante, per quel che riguarda i negozi, credo possa essere utile soprattutto per chi ha locali di dimensioni ridotte, sotto i 40 metri quadrati e che, quindi, dovrebbe servire un solo cliente alla volta. Chiaramente, la misura va calibrata e adottata in maniera intelligente, tenendo conto del rispetto delle attività vicine, dei monumenti e del prestigio delle location. Immagino piccoli allestimenti esterni, ma che conservino un'immagine diversa da quella che è tipica del mercato ambulante». In sintonia con Spalvieri anche il presidente dell'associazione di commercianti Wap, Marco Di Sabatino. «E' un'idea innovativa spiega Di Sabatino che condivido. In questo modo si consente, per il periodo dell'emergenza, di ampliare il numero delle vetrine per attrarre clienti. Naturalmente, vanno definite le modalità per far sì che si possa lasciare alle attività la possibilità di allestire queste mini-aree esterne in maniera dignitosa, portando la moda anche fuori dai locali con arredi e spazi curati. Se il Comune definisce i parametri, poi ognuno di noi può presentare un progettino da approvare o meno. Sicuramente può essere un aiuto importante per tutto il periodo estivo».

Luca Marcolini

