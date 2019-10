LA STRATEGIA

ASCOLI Attrarre il più possibile catene alberghiere, aumentare i posti letto e incrementare la ricettività e, quindi, la possibilità di soggiornare in città. E' questo l'obiettivo dell'altro filone, interno al Piano turistico che l'Amministrazione sta allestendo, a fianco alla promozione: l'incremento delle strutture ricettive, puntando anche su una fascia alta a livello qualitativo. Questo il messaggio che lancia il sindaco Fioravanti, motivandolo con la necessità di «andare ad incidere sempre di più non soltanto sugli arrivi, ma anche sulle presenze turistiche sotto le cento torri, cercando di accelerare il più possibile questo processo e cercando di coinvolgere potenziali investitori del settore alberghiero». Insediamenti ricettivi che potrebbero interessare, secondo il primo cittadino, alcuni edifici di pregio pubblici e privati.

La ricettività

L'Arengo punta, dunque, per alimentare le ambizioni turistiche della città, ad attrarre capitali e investimenti nel settore della ricettività, dell'offerta alberghiera qualificata. «Uno degli aspetti importanti del nostro Piano spiega il sindaco deve essere la valorizzazione del patrimonio cittadino sia pubblico che privato. Ci sono molti palazzi che, secondo noi, rappresentano delle buone opportunità per lo sviluppo di business per chi lavora nel mondo dell'hospitality. Il nostro auspicio sarebbe riuscire ad avere in città insediamenti di hotel di fascia alta, perché è quella perfettamente coerente col prestigio della nostra città e, tra l'altro, è in grado di consentire ritorni economici più importanti per la nostra economia». Attrarre i grandi marchi del settore alberghiero per creare in città strutture ricettive di lusso, recuperando eventuali edifici di pregio del centro storico, si conferma, dunque, uno degli obiettivi del Piano di rilancio turistico comunale. Una strategia mirata, quindi, a recuperare, anche cercando di attrarre investitori e quindi capitali privati sotto le cento torri, un maggior numero di posti letto di fascia alta come target turistico. Target che si ipotizza di poter attrarre soprattutto sfruttando al meglio il filone culturale che vede la città sicuramente predisposta (grazie anche a potenzialità storico-architettoniche importanti) ad accogliere una tipologia di turisti che amano la cultura, l'arte, il bello.

l. marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA