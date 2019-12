La Start taglia le corse dei bus diretti a Roma

I TRASPORTI

ASCOLI Con Ascoli priva di collegamenti ferroviari efficienti per la capitale, negli ultimi anni la concorrenza sul trasporto pubblico su gomma è diventata sempre più accesa con l'ingresso di nuovi vettori a cominciare da Flixbus. Per questo motivo, proprio nella giornata di ieri, il direttore della Start, Alfredo Fratalocchi, l'azienda unica di trasporti che ha fra i suoi soci principali la Provincia e i comuni di Ascoli e San Benedetto, ha comunicato ai sindacati la volontà di tagliare le corse per Roma che transitano sull'autostrada e che terminano a Fiumicino.

L'istituzione

Corse che erano state istituite nel 2009 dall'allora presidente Arrigo Silvestri e mantenute dal successore Alessandro Antonini. Restano invece in funzione le corse per la capitale che transitano sulla Salaria, sovvenzionate con i contributi della Regione Marche. «Come è noto - scrive Fratalocchi - il servizio attualmente effettuato è fortemente in perdita e per tale motivo è necessario un profondo cambiamento nelle modalità di erogazione del servizio stesso».

Gli accordi

Fratalocchi lascia ancora aperto uno spiraglio, ovvero accordi con altre aziende per costituire un gruppo di imprese del trasporto pubblico che possa presentare un programma di esercizio unico e più appetibile per la clientela.

«Ma in mancanza di un nuovo accordo sindacale - tiene a precisare - ci vediamo costretti a sospendere il servizio dopo le festività natalizie e per tale motivo abbiamo bloccato le nuove prenotazioni a partire dal 20 gennaio». Il servizio cesserà il giorno successivo. Nei prossimi giorni si terrà un incontro con i sindacati che si annuncia già incandescente per poi informare opportunamente l'utenza. Per la Start, comunque, che fino a qualche anno fa deteneva in sostanza il monopolio della tratta, si tratta di un brutto colpo all'immagine così come per la città che perde un prezioso collegamento con la capitale fornito dall'azienda pubblica.

