LA STAGIONE

Tutto è pronto a Monte Piselli per l'avvio della stagione invernale per il 15 febbraio salvo controindicazioni del governo. La neve, caduta abbondantemente nelle scorse settimane, è stata battuta tanto da creare un fondo adeguato e cercare, così facendo, di mantenerla per diverse settimane. Restano però alcune incognite. La prima è data proprio dalle condizioni meteo e dall'innalzamento delle temperature previsto per tutta la settimana che potrebbe comportare lo scioglimento del manto bianco e l'impossibilità di poter aprire le piste quando si potrà fare. La seconda è rappresentata ancora una volta dal rebus dei colori delle regioni. Al momento sia le Marche che l'Abruzzo sono gialle e, pertanto, dovesse la situazione rimanere così, non ci dovrebbero essere difficoltà per gli ascolani di poter raggiungere l'Intermedia e quindi la partenza della seggiovia per arrivare in vetta. In caso dovessero cambiare colori oppure venisse imposto il divieto di oltrepassare i confini regionali, la riapertura degli impianti assumerebbe i contorni di una vera e propria beffa. L'impianto, avendo seggiolini doppi e senza protezioni antivento, a differenza di quelli più moderni, consente di rispettare le norme sul contenimento dei contagi. L'unica accortezza degli sciatori dovrà essere quella di mantenere il distanziamento nel momento in cui si dovrà attendere il proprio turno per poter accedere alla seggiovia. La Remigio Group, a cui dopo i risvolti legali e i ricorsi al Tar è stata affidata la gestione della stazione sciistica, ha deciso per questa stagione di mantenere invariati le tariffe per l'utilizzo della seggiovia prevedendo anche delle agevolazioni per i più giovani e per chi svolge attività agonistica con gli sci club. In attesa che possa svolgersi anche l'attività amatoriale, quella che sicuramente può essere svolta senza particolari difficoltà seppur nel rispetto dei protocolli, è l'attività agonistica. Per questo motivo, Monte Piselli è stata scelta come sede di alcune gare sia per quanto riguarda i comitati di Umbria e Abruzzo.

