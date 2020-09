LA SQUADRA

COLLI Promossa dal 49enne Andrea Cardilli - Sindaco del Comune di Colli del Tronto e Presidente pro tempore dell'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto e in servizio nell'Arma dei Carabinieri - la lista Mangialardi Presidente si è riunita nel pomeriggio del 27 agosto ad Ancona per presenziare all'incontro pubblico tra il candidato governatore Maurizio Mangialardi e il Ministro Roberto Gualtieri. Ecco i nomi dei candidati. Katiuscia Mariagrazia Di Biase, 36 anni, psicologa - psicoterapeuta della Gestalt, direttrice dell'Ente di Formazione accreditato alla Regione Marche: «Mi candido perché vorrei una politica che si prenda cura anche della fragilità delle persone, da chi ha più bisogno. Bisogna tornare a credere nei valori, nel benessere del cittadino. Mi candido perché sono convinta che i temi sociali includano tutti gli altri temi politici». Claudia Montenovo, 23 anni, iscritta alla laurea magistrale di Ingegneria Civile al Politecnico di Torino: «Sono molto giovane ma credo che nessuno sia troppo piccolo per fare la differenza. Sicuramente è meglio accendere una candela anziché maledire il buio. Per questo noi ragazzi dobbiamo partecipare attivamente alla vita politica e sociale della nostra regione, portando avanti le nostre ragioni ma accettando i consigli di chi ha più esperienza e competenza. Tante fiammelle insieme possono fare luce». Marino Lattanzi, 59 anni, professione serramentista, Consigliere comunale e, dal 2004 al 2012, Assessore alle Infrastrutture e Viabilità di Monteprandone: «Mi candidò per dare un contributo di idee e impegno in questa campagna elettorale affinché il centrosinistra possa continuare a governare le Marche». «Penso che la politica debba tornare a essere un servizio alla persona, come comprensione dei bisogni essenziali delle comunità - conclude Cardilli - A Colli del Tronto abbiamo creato un modello di sviluppo che non comportasse l'ennesimo indebitamento per i cittadini. Con l'impegno di una squadra motivata, quella che amministra il Comune, siamo riusciti a rendere più vicina l'Europa, intercettando fondi per realizzare delle opere. La lista civica Mangialardi Presidente ha l'obiettivo di avvicinare sempre più la Regione al nostro territorio».

