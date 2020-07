LA SPORCIZIA

L'iniziativa spontanea contro l'abbandono dei rifiuti organizzata da Marche a rifiuti zero ieri mattina ha visto tra i volontari anche la partecipazione dei ragazzi della Ciam Animali.

L'azione di pulizia ha avuto inizio alle 8.30 dal piazzale dello stadio ed è terminata alle 11 al piazzale delle Ginestre ed ha riguardato un della circonvallazione.

Il gruppo, costituito da giovani sensibili al decoro della città, ha raccolto circa 30 sacchi di rifiuti in un tratto di strada, la circonvallazione, di circa due chilometri.

I rifiuti più frequenti sono stati pacchetti di sigarette, tagliandi del gratta e vinci, salviette monouso, guanti, mascherine, bottiglie di plastica, imballaggi di caramelle e tante tantissime cicche. L'emergenza sanitaria ha indotto i cittadini ad utilizzare maggiormente i prodotti monouso, ma il risultato è un falso senso di sicurezza, perché i prodotti durevoli sono nelle nostre case e li possiamo lavare e disinfettare in qualsiasi momento, perciò sono più sicuri del monouso, che passa di mano in mano dalla produzione all'utilizzo, per non parlare dell'incalcolabile danno che stiamo provocando all'ambiente con l'impennata degli abbandoni di guanti e mascherine.

