La Sovrintendenza

Gli Ordini professionali

scrivono a Franceschini

I presidenti degli Ordini professionali provinciali, Stefano Babini per gli Ingegneri, Dario Nanni per gli architetti e Leo Crocetti per i Geometri hanno sottoscritto una lettera in cui vengono esposte, in modo circostanziato, le ragioni per cui Ascoli Piceno risulta essere la sede naturale ed ideale della Soprintendenza speciale Marche meridionali. Il documento inviato a Dario Franceschini, ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, assume particolare significato poiché proviene dagli ordini professionali maggiormente coinvolti nelle competenze della nuova Soprintendenza speciale Marche Meridionali. Nella lettera inviata a Franceschini si evidenzia «che la città di Ascoli è situata in una posizione centrale fra le aree di montagne e costiere, in un territorio il cui tessuto storico, culturale ed artistico si dipana attraverso migliaia di anni dal priodo piceno fino ai giorni nostri. Oggi dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017 che l'hanno collocata nel cratere del terremoto, rappresenta il baricentro dell'area colpita dal sisma». Aspetti peculiari che secondo gli ordini vanno tenuti in debita considerazione.

