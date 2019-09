CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOSTAASCOLI Sostare gratis in centro per tre ore al giorno, non sarà più un'utopia. Dopo le indiscrezioni, le ipotesi e le anticipazioni, i posti auto gratuiti con disco orario a San Pietro in castello saranno subito attivati alla riapertura del parcheggio, tra circa due settimane, e saranno in totale 38 sui 76 disponibili. Gli altri 38, invece, come previsto, andranno ai residenti e saranno fondamentali soprattutto durante i lavori che a breve inizieranno per la riqualificazione di piazza Sant'Agostino e che comporteranno il temporaneo...