LA SOSTAASCOLI Più posti gratuiti a disco orario in diverse zone del centro, senza sacrificare altri posti per residenti, per favorire il ricambio e la permanenza per lo shopping o una breve visita nel cuore della città. E' questa la strategia per la sosta su cui si sta ragionando a breve termine a Palazzo Arengo, cercando comunque di coniugare il discorso con le esigenze dei residenti e dei posti a pagamento. Ma, al tempo stesso, ipotizzando anche modifiche per la viabilità attraverso l'allentamento della morsa dei varchi per rendere più...