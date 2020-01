LA SOSTA

ASCOLI La corsa al rinnovo dei permessi per traffico e sosta è iniziata ufficialmente. Da ieri mattina, infatti, i primi residenti si sono recati negli uffici della Saba, a Porta Torricella, per procedere col rinnovo dell'autorizzazione per sostare in centro storico o a Campo Parignano ed hanno avuto la conferma della bella notizia già ventilata nei giorni scorsi: nessun aumento delle tariffe. Resteranno, dunque, invariati anche il 2020 i costi dei permessi per gli abitanti delle due zone interessate, circa 5000 persone, e degli altri autorizzati. Con il tagliando per i residenti che resterà a 25 euro all'anno, contrariamente all'ipotesi di aumento a 35 o 40 euro. Alla fine, visto che la trattativa con la Saba è destinata a prolungarsi ancora per qualche mese - vista la tanta carne al fuoco l'Amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Fioravanti e del vice sindaco con delega a sosta e traffico, Giovanni Sivestri, hanno ritenuto di non intervenire sul costo dei permessi se non una volta definito un accordo più ampio e anche con maggiori garanzie per i residenti stessi. Quasi in automatico, ieri mattina, ovvero nel primo giorno feriale del nuovo anno, è iniziata quella che si preannuncia come una lunga processione, fino alla fine di febbraio, per rinnovare i permessi per la sosta e il traffico sia per i residenti del centro e di Campo Parignano che per tutti gli altri possessori di autorizzazioni speciali. In pratica, saranno circa 5.000 i cittadini che si recheranno negli uffici della Saba in questi due mesi per poter sostare nei posteggi gialli e transitare nelle zone a traffico limitato per tutto il 2020.

Niente aumento

L'Arengo, evitando l'aumento richiesto dalla Saba, ha voluto quindi mantenere il cronoprogramma già definito con apposita determina di proroga con la quale si è allungata la validità dei permessi 2019 di due mesi, spostando la scadenza dal 31 dicembre al 29 febbraio. Considerando che circa 4.000 tagliandi da rinnovare in questo periodo riguardano il centro storico mentre circa un migliaio è relativo al quartiere di Campo Parignano (circa 1.000).

Le tariffe

Il 2020 porterà, dunque, una riconferma di tutte le tariffe dei permessi per la sosta e il traffico. Il Piano tariffario conferma, infatti, il costo di 25 euro annuale per i permessi per residenti e dimoranti, così come per i permessi per residenti e dimoranti della durata di 9 mesi a 18,50 euro, di 6 mesi a 12,50 e di 3 mesi a 6,50 euro. Restano a 25 euro quelli per i medici, così come rimangono a 125 euro tutte le altre autorizzazioni annuali incluso il trasporto merci con l'unica eccezione del trasporto merci nella zona Poste centro che resta di 250 euro. Anche per il trasporto merci ci sono premessi da 3, 6 e 9 mesi. Sono ottenibili anche permessi temporanei di vario genere.

Il limite

Resta anche il limite fissato l'anno scorso di poter abbinare ogni permesso ad una sola targa, quindi chi possiede più auto deve richiedere più permessi. Tutta la questione permessi, quindi, resterà congelata sicuramente per tutto il 2020, ma già nei prossimi mesi, parallelamente alla trattativa su tutte le altre questioni da discutere con la Saba, si andrà a ragionare anche su quelle che potrebbero essere le eventuali modifiche anche per quel che riguarda i permessi e anche gli spazi destinati ai residenti, cercando di garantire questi ultimi, a partire dal 2021.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

