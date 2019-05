CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOSTAASCOLI La convenzione con la Saba sarà revisionata o addirittura risolta col riacquisto dei parcheggi da parte del Comune. Non si tratta di una delibera last minute della legislatura che va a concludersi, ma delle intenzioni manifestate ufficialmente, attraverso i programmi elettorali, praticamente da tutti e 7 i candidati sindaci (chi in maniera più incisiva, chi meno). Andiamo, nello specifico, a leggere i passaggi programmatici dei candidati sindaci sul tema parcheggi in rigoroso ordine alfabetico. Celani Nel suo programma, Piero...