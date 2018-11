CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOSTAASCOLI L'Arengo è pronto a stoppare, almeno per ora, l'ipotesi delle strisce blu a Borgo Solestà per attivare la zona blu mista nelle zone interne di Campo Parignano. Ed ora occorrerà capire se la Saba accetterà questa eventuale ipotesi, in un momento in cui è in arrivo anche una sentenza del Tar, prevista per domani, che potrebbe comunque incidere sulla trattativa per rimodulare la convenzione. La decisione che i giudici amministrativi prenderanno sull'applicabilità o meno anche ai parcheggi del canone concessorio non...