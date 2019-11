LA SOSTA

ASCOLI L'alone di mistero che avvolge la trattativa tra Arengo e Saba inizia lentamente a diradarsi man mano che le parti sembrano arrivare verso un punto d'incontro. In tal senso, sembra accantonata la proposta della Saba di andare ad ampliare la zona mista (per residenti e a pagamento) nel quartiere di Porta Maggiore, con nuovi posti a zona mista che, invece, si andrebbero a recuperare in centro (con possibile ampliamento anche a Campo Parignano), parallelamente ad un lieve aumento dei permessi per residenti e autorizzati, a fronte però della richiesta dell'Arengo di un sensibile abbassamento delle tariffe dei posti a raso almeno per una fascia oraria giornaliera. E quindi per incentivare l'accesso al centro storico e andare incontro anche alle esigenze dei commercianti.

Tariffe più basse

L'accordo, dunque, prende corpo anche se siamo solo nella fase delle indiscrezioni e comunque dovrà almeno in parte essere definito entro dicembre, considerando che entro tale termine si dovranno definire le nuove tariffe dei permessi per consentire i rinnovi. Il primo obiettivo dell'Arengo sul fronte della sosta, in ordine di tempo, potrebbe essere a questo punto più vicino, considerando però che richiederà inevitabilmente un sacrificio per trovare un equilibrio nel rapporto con la Saba. Proprio per questo motivo, il punto di incontro sembrerebbe essere quello di ottenere un abbassamento importante della tariffa per una fascia oraria della giornata piuttosto che ritoccare il costo solo di qualche centesimo per tutto il giorno. Questo per evitare poi di dover concedere alla società che gestisce la sosta una contropartita troppo pesante a scapito dei cittadini. E la cosa che ormai sembra definita è che un primo passo per andare incontro alla Saba, come già avvenuto qualche anno fa, sarà un lieve incremento del costo dei permessi per residenti (che attualmente è di 25 euro) e autorizzati. Cercando di contro di intensificare i controlli per garantire maggiormente chi abita in centro rispetto alla zona selvaggia, soprattutto nella fascia serale.

Nuove zone miste

Chiaramente, il ritocco ai permessi non basterà per a controbilanciare, una riduzione non trascurabile, seppur per una fascia oraria, delle tariffe per la sosta a raso in centro. Ed è in questo senso che ora prosegue la trattativa, con una ulteriore riunione prevista già prima delle festività natalizie, per cercare di completare il puzzle e sbloccare, dal nuovo anno, il rinnovo dei permessi e il possibile abbassamento delle tariffe. In questo senso, la soluzione più scontata e forse meno dolorosa sembra essere quella di creare nuove zone miste in centro storico, laddove possibile, e se necessario integrare il discorso anche con le zone interne di Campo Parignano (sulla scorta della vecchia delibera del 2011). Quindi nuove zone con posteggi blu utilizzabili sia dai residenti che a pagamento, con il controllo da parte degli ausiliari della Saba.

L'ipotesi

Questa ipotesi prenderebbe corpo alla luce della decisione che l'Arengo avrebbe preso anche a fronte del malumore serpeggiante dei commercianti della zona di non concedere alla Saba l'estensione della zona mista anche a Porta Maggiore. A questo punto, si tratterà di trovare il punto di contatto tra le parti, conti alla mano, per definire quanto scenderanno le tariffe della sosta a raso, quanto aumenteranno i permessi e quanti nuovi posti misti si dovranno attivare.

Luca Marcolini

