LA SOLUZIONE

L'Arengo azzera i debiti fiscali, attraverso la detrazione dei bonus comunali da 500 euro, per 32 attività commerciali, artigianali e professionali cittadine. Proprio a fronte di una situazione molto frastagliata e difficile, sul fronte dei bilanci delle attività commerciali ascolane fortemente colpiti dalla spietata pandemia, l'Amministrazione comunale sta portando avanti il processo di cancellazione dei debiti pregressi relativi a tassa sui rifiuti, Imu e Tasi, per quei commercianti o titolari di partita Iva che avevano presentato la domanda per il bonus di 500 euro previsto dall'ente lo scorso anno proprio per aiutare commercianti, artigiani e liberi professionisti (con un fondo di 390mila euro e 462 richieste pervenute). E al momento, dopo un primo step che era servito a sanare le posizioni debitorie di 18 attività, si è estesa la sanatoria scomputando i bonus ad ulteriori 14 attività. In questa seconda fase, si è trattato di debiti cancellati relativi a Imu e Tasi pregresse, mentre nella prima ondata si erano cancellate anche posizioni debitorie per la Tari. L'ufficio comunale preposto ha inviato una comunicazione via posta certificata a tutti coloro, tra i richiedenti il bonus, che si trovavano in una posizione debitoria.

l. marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA