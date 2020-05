La solidarietà non si ferma. Cinquecento mascherine del tipo più protettivo ffp2 sono state donate alla Croce Rossa Italiana del Piceno, ovvero ai comitati di Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto e dei Sibillini, dall'agenzia Allianz Lanciotti & Partners assicurazioni e servizi finanziari di Ascoli. La donazione è stata ricevuta dalla presidente della sezione Cri di Ascoli Piceno Cristiana Biancucci in rappresentanza di tutti. «Un gesto generoso davvero utile ai tanti volontari impegnati in questi giorni nello svolgimento delle funzioni che siamo chiamati ad assolvere come Croce Rossa - ha sottolineato la Biancucci - gesti come questi sono preziosi». Dello stesso parere anche Cristian Melatini presidente del comitato di San Benedetto del Tronto e Valeria Corbelli di quello dei Sibillini. «Ogni giorno siamo impegnati in prima linea in favore del territorio dice Melatini - e con questi gesti sentiamo la vicinanza da parte di tutti». Per la Corbelli è «un'azione concreta di amore nei confronti del Piceno e di questi tre comitati che debbono sempre più collaborare e mantenere forte quella sinergia che c'è in Croce Rossa, perché insieme possiamo fare davvero di più». Per Andrea Lanciotti e Pierpaolo Fioravanti della Lanciotti & Partners, si tratta sia di un gesto concreto per il territorio che un appello a chi può, a fare altrettanto. «Siamo in un periodo in cui anche con poco possiamo essere cittadinanza attiva e supportare coloro che sono impegnati in prima linea nell'emergenza sanitaria in corso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

