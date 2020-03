LA SOLIDARIETÀ

ASCOLI L'emergenza nell'emergenza, in questa fase, è quella dei nuovi poveri da Coronavirus. Si tratta di tutte quelle persone o famiglie che si sono ritrovate di colpo senza fonti di entrata pur dovendo continuare ad accollarsi le spese di sempre. Un'autentica mazzata che ha anche portato qualcuno a chiedere aiuto al Comune non potendosi permettere neppure i pasti giornalieri. Ed è proprio questo aspetto che l'Arengo ha voluto mettere in primo piano andando ad individuare ed attivare una serie di iniziative di sostegno nell'immediato che vanno dall'attivazione del Fondo antipovertà ad iniziative per raccogliere ulteriori contributi destinati a garantire la spesa quotidiana a chi non riesce a garantirsela. Inoltre, nel primo pomeriggio di ieri, il sindaco si è recato col vescovo D'Ercole al cimitero comunale per una preghiera per tutte le vittime del Coronavirus.

Le misure antipovertà

Il primo passaggio, voluto dal sindaco Fioravanti e confermato durante la seduta digitale della giunta di ieri pomeriggio, riguarda proprio l'istituzione di un Fondo comunale antipovertà come anticipato per intervenire per le urgenze riguardanti nuovi casi di persone in difficoltà e per quelle situazioni che alcuni cittadini stanno segnalando attraverso il neonato Pronto soccorso sociale. Poi altre due iniziative saranno messe in campo con il coinvolgimento di quei cittadini disposti a contribuire con un sostegno nell'immediato sempre finalizzato a garantire una spesa giornaliera a chi è in serie difficoltà. La prima, entrando più nello specifico, riguarda l'apertura di un conto corrente della Protezione civile per raccogliere donazioni finalizzate all'acquisto di alimenti da consegnare poi a chi non può permetterselo. In pratica, con le somme che gli ascolani vorranno donare, con bonifici sul conto che verrà indicato, si andranno ad acquistare alimentari da destinare a chi si è ritrovato, per il Coronavirus, a non poterseli permettere. Ad esempio, quegli artigiani o commercianti che pur trovandosi a dover coprire tutte le spese, hanno dovuto abbassare le serrande e non hanno, quindi, alcun introito. Parallelamente, l'Amministrazione comunale ha anche deciso di invitare tutti coloro che vorranno ad acquistare, nei vari supermercati, quando andranno a fare la spesa, anche alimenti per queste persone che si trovano in gravi difficoltà. Saranno poi sempre gli infaticabili volontari della Protezione civile a ritirare le buste con la spesa donata per consegnarla a casa a chi ne ha bisogno.

I controlli

Sul fronte dei controlli sul territorio, anche nella giornata di ieri si è riscontrato un minor numero di auto e pedoni in circolazione, a dimostrazione che i cittadini dopo diverse sollecitazioni e magari anche con l'inasprimento delle sanzioni, si sono responsabilizzati maggiormente e stanno rispettando le restrizioni. Tutto sotto controllo anche per quanto riguarda il secondo giorno di erogazione delle pensioni negli uffici postali. Infine l'Arengo, in collaborazione con il gestore del servizio di igiene urbana, sta provvedendo all'attuazione delle disposizioni previste dalla Regione nei confronti di chi è risultato positivo al tampone ed è in quarantena a casa, così come chi è in isolamento domiciliare obbligatorio.

Luca Marcolini

