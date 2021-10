LA SOLIDARIETÀ

Un torneo di padel in favore dell'associazione I colori delle fate con sede in via Mari. Sarà questo Padel for children che si svolgerà sabato e domenica al Centro sportivo piceno con la partecipazione di tanti volti noti dello sport e dello spettacolo. Tra questi anche i due cavalieri del sestiere di Porta Romana Lorenzo Melosso ed Emanuele Capriotti. Il torneo si articolerà in una fase a gironi ed una, successiva, ad eliminazione diretta. I colori delle fate è nata nel dicembre 2020, a seguito di una esperienza vissuta, causa la malattia che ha colpito la figlia di quello che è poi diventato il presidente, Danilo Tuccini. L'associazione ha lo scopo di raccogliere da destinare alla ricerca, al sostegno dei reparti di onco ematologia pediatrica e per aiutare famiglie in difficoltà. Questo impegno è volto, di conseguenza, a promuovere attività ludiche ed educative all'interno di strutture pediatriche, organizzare manifestazioni o eventi, fare opera di sensibilizzazione su una malattia che colpisce tanti bambini. «Ringraziare quanti si sono iscritti al torneo ha dichiarato Danilo Tuccini il direttivo del Centro sportivo piceno che ci ha messo a disposizione la struttura e chi ci hanno aiutato ad organizzare la manifestazione. Le adesioni sono state numerose, tanto che abbiamo già chiuso le iscrizioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA