LA SOLIDARIETÀ

Una donazione alla scuola Pertini di Spinetoli da parte di due futuri sposi, Massimo Morganti e Lisa Valenti. Nella mattinata di ieri, è stato consegnato un defibrillatore alla presenza del sindaco Alessandro Luciani, dell'assessore all'Istruzione, Germana Gagliardi, e del dirigente scolastico Enrico Piasini. Quest'ultimo ha ringraziato personalmente i due futuri sposti e ha spiegato che la scuola, come ente pubblico, ha degli obblighi di sicurezza nei confronti degli utenti: dei bambini e del personale scolastico. «È chiaro - continua il dirigente scolastico - che un defibrillatore si spera di non doverlo utilizzare mai, ma è il caso che sia presente in ogni plesso scolastico. Questo è il secondo che abbiamo a disposizione, prossimamente cercheremo di averne altri grazie a finanziamenti propri, statali o donazioni come in questo caso». «Massimo e Lisa - conclude il sindaco Luciani - in vista del loro matrimonio, che sarà celebrato il 17 luglio, hanno deciso di fare una donazione al posto delle bomboniere. Hanno pensato al territorio, al Comune di residenza, alla scuola e ai bambini. Li ringrazio per questo gesto, soprattutto in questo momento in cui, più che mai, la sicurezza deve essere messa al primo posto. Sono un esempio per i futuri sposi. Auspico che per loro un bel futuro, come sindaco e come amico».

