LA SOLIDARIETÀ

Una cena solidale per la ricerca. L'Associazione italiana contro le leucemie scende in campo per raccogliere fondi. L'iniziativa di venerdì, è stata organizzata da tre amici di Pagliare: Massimo Morganti, Roberto Calvaresi ed Enrico Travaglini. «È una cena solidale - dicono - una raccolta fondi per la ricerca e sconfiggere le malattie del sangue. Si svolgerà a Villa San Lazzaro di Offida, organizzata insieme all'Ail Troiani di Ascoli». Tre amici. Tre storie significative. Travaglini ha avuto la sua esperienza personale nel lottare contro un mieloma, superato grazie alla ricerca e alle cure del reparto di Ematologia. In Morganti, è più che mai vivo il ricordo del padre Mariano, che, nonostante tutte le cure, non ce l'ha fatta a causa di un linfoma non hodgkin. Calvaresi non potrà mai dimenticare sua cugina che ha perso la battaglia contro la leucemia. La serata sarà presentata dal deejay Aldo con musica e karaoke ed animata da due Luca Bachetti, famoso fisarmonicista, e Stefano Tisi, cantante e cabarettista. Durante la cena ci saranno gli interventi del presidente dell'Ail Ascoli Giuliano Agostini, e del dottor Piero Galieni, primario di Ematologia del Mazzoni. I biglietti per la cena in vendita alla Coal di Pagliare.

Eduardo parente

© RIPRODUZIONE RISERVATA