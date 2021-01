LA SOLIDARIETÀ

Da oggi e per sei mesi, nei punti vendita Oasi, Tigre, Tigre Amico del Gruppo Gabrielli sarà possibile sostenere il Fai, grazie ad una raccolta fondi che prevede la donazione al Fondo ambiente italiano di 8 centesimi per ogni prodotto della Linea Fatti Buoni acquistato. La scelta di abbinare questa iniziativa alla linea Fatti Buoni è stata fatta perché i suoi prodotti esprimono con chiarezza un forte attaccamento al territorio e l'esaltazione dell'amore per i luoghi di infinita bellezza del nostro Paese. «Il sostegno alle azioni del Fai ha ricordato il vicepresidente del Gruppo Gabrielli, Barbara Gabrielli è coerente con la nostra idea di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Siamo vicini al Fai da tempo e, a partire dal 2019, anche con il progetto Infinito Gabrielli, che permette a tutti di ammirare il Colle dell'Infinito a Recanati, che ha ispirato il poeta Giacomo Leopardi. Ciò è possibile grazie a una webcam che abbiamo installato nell'Orto delle Monache e che non ha smesso di trasmettere le immagini nemmeno nel periodo del primo lockdown. È importante ricordare anche il sostegno che il Gruppo Gabrielli dà al FAI proprio per il recupero dell'Orto delle Monache sul Colle dell'Infinito».

