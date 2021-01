LA SOLIDARIETÀ

La carica dei Babbi Natale ha consegnato la raccolta dei fondi all'associazione Zarepta. Il presidente Giuseppe Cinti e il vice Claudio Agostini dell'associazione Ascoli da Vivere, hanno provveduto a consegnare nella sede dell'associazione Zarepta, la seconda parte della raccolta effettuata attraverso l'iniziativa solidale La carica dei Babbi Natale, che ogni anno raccoglie fondi per aiutare le associazioni di volontariato che operano sul territorio. Quest'anno, dopo aver consegnato due cassoni pieni di beni alimentari raccolti presso il Conad di Via Mari, è stata organizzata parallelamente una raccolta fondi . L'importo raccolto è stato di 750 euro, trasformato in buoni spesa da utilizzare sempre da Zarepta per l'acquisto di alimenti da utilizzare presso il loro centro per fornire un pasto caldo alle persone più bisognose (sono circa 70 le persone che giornalmente chiedono aiuto a Zarepta).

Ascoli da vivere ringrazia in particolar modo il Conad di Via Mari, le aziende, Tempera Olive, Grafica e Stampa GV Vitelli e G.E.T.A. e tutte quelle persone che hanno dato il loro contributo per raggiungere un risultato così importante. Per tutti, l'appuntamento con La carica dei Babbi Natale è per il prossimo anno per continuare a donare ancora tutti insieme, amore e speranza alle persone più bisognose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA