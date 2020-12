LA SOLIDARIETÀ

Anche il Piceno accoglierà l'iniziativa Stelle di Natale AIL che quest'anno giunge alla sua 32° edizione ed è in programma nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre. L'iniziativa, posta sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica è promossa dall'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue. Nel nostro territorio le stelle di Natale Ail possono essere acquistate ad Ascoli (piazza del Popolo, piazza Arringo, chiesa del Cuore immacolato in via Assisi, ospedale civile, centro commerciale Al Battente e centro commerciale Città delle stelle), a Castel di Lama (piazza della Libertà, Tigre amico e Conad city), Grottammare (piazza Fazzini), Montemonaco (chiesa parrocchiale in via Italia), Monteprandone (santuario di San Giacomo), Offida (piazza del Popolo), Ripatransone (piazza Condivi), Porto d'Ascoli (chiesa del Cristo Re) e San Benedetto (viale Secondo Moretti e centro commerciale Porto Grande). Quest'anno a causa della pandemia, l'associazione non potrà garantire lo svolgimento della manifestazione in tutta Italia secondo le consuete modalità, Ail però non si ferma e raddoppia il suo impegno. I cittadini oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte sezioni Ail e dai primi di dicembre su Amazon.it, potranno ricevere anche una dolce Stella di cioccolato finissimo (al latte e fondente con nocciole Igp Piemonte) denominata Sogni di cioccolato. Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale Ail o i Sogni di Cioccolato è di 12 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA