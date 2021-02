La sinfonia dell'istituto Spontini: convenzione con il conservatorio

L'INTESA

ASCOLI La parola d'ordine è offrire un'alta formazione per i giovani. Per centrare questo ambizioso obiettivo, il sindaco Marco Fioravanti sta predispondendo una serie di importanti progetti, finalizzati a permettere ai giovani di migliorarsi in vari campi professionali. Un settore su cui l'Arengo punta particolarmente sarà quello artistico e culturale, con l'intenzione di dare vita a breve ad un master di cinema, allo scopo di dare l'opportunità di apprendere tutti i segreti per poi dedicarsi alla regia e della sceneggiatura. A confermarlo è stata l'assessore Donatella Ferretti, considerando la presenza di tanti film maker in erba nel territorio.

Il patto

Ma la novità più attesa è quella che nei prossimi mesi vedrà unire gli sforzi dell'istituto musicale Gaspare Spontini con il conservatorio Braga di Teramo, che da anni svolge in Abruzzo un' importante opera educativa e formativa di altissimo livello musicale. Si tratta di un rapporto di collaborazione che consentirà alla scuola musicale ascolana di poter allargare l'offerta formativa a coloro che intendono perfezionarsi nelle sette note. Un obiettiuvo in grado di permettere ai ragazzi di andare oltre i corsi pre-accademici che si svolgono attualmente in città. Una speciale convenzione in grado di far svolgere a tanti allievi un percorso ulteriore volto a proseguire sino a livelli superiori i loro studi musicali. Negli ultimi giorni c'è stato un incontro tra i rappresentanti dell'istituto musicale ascolano con quelli dell'istituzione teramana, nella prossima stagione pronti a dare la massima collaborazione . Una convenzione che darà modo ai aglli allievi dell'istituto Spontini di completare il perfezionamento. Nei giorni scorsi, in vista dell'accordo in dirittura d'arrivo, parole entusiastiche sono state pronunciate dallo staff del conservatorio Braga di Teramo, presieduto da Federico Paci, con la vice Tatjana Vratonjic intenta a sottolineare come questo connubio non potrà che rendere più vicini i due territori e più talentuosi e preparati i musicisti.

I partner

Grande soddisfazione espressa anche dal docente della cattedra di pianoforte del conservatorio teramano, Paolo Marconi, che essendo un ascolano si è molto impegnato affinchè la convenzione possa andare in porto. L'istituto musicale Spontini vanta una illustre tradizione musicale visto che la sua istituzione risale alla Società Filarmonica ascolana sorta nel 1874 per opera di benemeriti cittadini ascolani. Un attività per decine di anni presente con un'attività ammirevole, tanto da riuscire ad organizzare una scuola di canto, di strumenti ad arco e pianoforte. Persino la creazione di una banda cittadina e di una propria orchestra, oltre all'esecuzione di concerti ed opere liriche e l'attivazione di un autentico teatro, quello dei Filarmonici. Tra i numerosi allievi che si sono avvicendati negli anni tanti hanno fatto carriera nel mondo della musica e più in generale dello spettacolo a cominciare dal compositore Giovanni Allevi. Così come tante sono state le battaglie parlamentari per ottenere il conservatorio musicale all'ombra delle cento torri.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA