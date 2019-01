CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAASCOLI Non solo il terremoto, ma anche l'amianto rappresenta ora uno dei principali nemici da combattere, per l'Arengo, a tutela della sicurezza delle scuole e delle altre strutture comunali. E adesso, affidati incarichi propedeutici e aggiudicati i lavori ad una ditta specializzata, parte l'intervento per l'eliminazione della sostanza potenzialmente nociva rinvenuta nelle pavimentazioni della sede scolastica di via Sassari, a Tofare. Una sede che già nello scorso mese di novembre, subito dopo le comunicazioni del Dipartimento di...