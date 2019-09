CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZA ASCOLI Nei cassetti di Palazzo Arengo c'è il progetto, a cui si sta lavorando, per attivare subito una maggiore presenza dei vigili urbani per la sicurezza del quartiere di Monticelli. Per poi provare ad arrivare, successivamente, alla creazione di un presidio fisso. L'idea è quella di andare a creare un riferimento costante per i residenti sia dal punto di vista della prevenzione, con controlli quotidiani, sia per intervenire tempestivamente in caso di necessità. Un'iniziativa che il sindaco Marco Fioravanti intende realizzare...