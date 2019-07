CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAASCOLI Incidenti stradali in calo, nel Piceno, ma con incrementi che si registrano in alcune fasce orarie (dalle 6 alle 12 e dalle 18 alle 24) e soprattutto nel periodo estivo. Diminuiscono anche gli incidenti mortali e quelli causati da eccesso di velocità. Intanto, per Monticelli, nel tratto dove è stato smantellato l'autovelox si ipotizzano una riduzione del limite di velocità a 50 km orari e il posizionamento di un dosso e di pannelli informativi luminosi. Con possibile passaggio della strada al Comune, trasformandola in...