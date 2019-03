CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAASCOLI Con il finanziamento ministeriale da 109 mila euro in tasca, l'Arengo ha definitivamente tracciato ormai anche il percorso che porterà, nei prossimi mesi, alla realizzazione di quelle che sono state denominate le mura digitali della città. Perché col terzo stralcio dell'ampliamento della videosorveglianza in città mentre il secondo è in fase di completamento si andranno ad installare ulteriori telecamere in tutti i principali punti di accesso al capoluogo per tenere sotto controllo l'eventuale ingresso di auto...