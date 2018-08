La sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Salaria chiusaper lavoriAvanzano i lavori di ripristino della viabilità nell'area interessata dal sisma. Per consentire i lavori in piena sicurezza per la circolazione, la strada statale 4 Via Salaria sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Arquata del Tronto, dal bivio ex Unimer (km 144,850) al bivio per l'Area industriale di Pescara del Tronto/strutture S.A.E. (km 144,650). La chiusura è necessaria per consentire le operazioni di sollevamento del viadotto nell'ambito dei lavori di riallineamento geometrico...