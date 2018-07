La sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recuperati i contributiper alcuni istitutiAll'Arengo non si è discusso solo di traffico. Il Comune ha recuperati 80mila euro dai ribassi d'asta per interventi sul alcune scuole e ora reinveste la somma su altri tre interventi che interesseranno rispettivamente la scuola Falcone e Borsellino di Villa S.Antonio, il campo polivalente della Cantalamessa e altri interventi migliorativi e di risanamento delle pareti esterne alla scuola primaria Don Bosco di via Kennedy. Per quel che riguarda il completamento e l'adeguamento dei locali del piano...