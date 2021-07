Ancora pochi giorni per votare Ascoli Piceno tra le destinazioni che Peppa Pig ha compreso fra i Comuni più family friendly d'Italia. È la prima volta in assoluto che Peppa Pig, il personaggio più amato dai bambini in età prescolare, lancia l'iniziativa #PeppaPigDestinations2021. Ha scelto l'Italia come primo Paese dove attivare questo progetto perché l'Italia, oltre ad essere uno dei Paesi più belli del mondo, ha un'incredibile varietà di luoghi unici e immaginifici che ben si legano all'universo di Peppa Pig. Con questa iniziativa Peppa va alla ricerca di avventure ed esperienze uniche adatte ai bambini di età compresa tra 0 e 5 anni. La votazione è aperta a tutti gli utenti: partecipare è semplice - fino al 26 luglio basta cliccare sul sito https://peppapig.visititaly.eu/ed esprimere le proprie preferenze scegliendo una destinazione per ciascuna delle tre categorie - Natura, Cultura e Mare. Ascoli concorre nella categoria cultura (si può votare una destinazione per ogni categoria). Un genitore influencer e la sua famiglia verranno a testare Ascoli e provare l'itinerario proposto dalla destinazione. «Come amministrazione abbiamo fortemente voluto partecipare alla prima edizione dell'iniziativa - ha dichiarato entusiasta il sindaco Marco Fioravanti. -La nostra città è un piccolo gioiellino nel cuore dell'Italia, capace di lasciare a bocca aperta ogni visitatore».

